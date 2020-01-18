رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

أحمد عادل شعبان
في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام عربية عن مطالبة أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم - بتعويض قدره نصف مليون دولار ، كان لنانسي عجرم رأي آخر عبر وكيلها القانوني.
وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - عدم رضائه عن هذه الأخبار .
وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.
وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.
وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.
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