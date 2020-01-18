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رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام عربية عن مطالبة أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم - بتعويض قدره نصف مليون دولار ، كان لنانسي عجرم رأي آخر عبر وكيلها القانوني.

وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - عدم رضائه عن هذه الأخبار .

وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.

وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.

وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.

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