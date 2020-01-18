رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

18 يناير 2020 - 08:24 ص

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام عربية عن مطالبة أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم - بتعويض قدره نصف مليون دولار ، كان لنانسي عجرم رأي آخر عبر وكيلها القانوني.



وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - عدم رضائه عن هذه الأخبار .



وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.



وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.



وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.

