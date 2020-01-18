توفيق عكاشة: العرب يعيشون مرحلة هي الأخطر عبر تاريخهم

18 يناير 2020 - 01:30 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن قطر لها دور في الجسد العربي، ودورها هو إحداث فرقة بين العرب حتى يكون هناك ثغرات ينفذ منها أعداء العرب، معقبا: "قطر قايمة بدورها عشرة على عشرة".



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن زيارة وزير خارجية قطر إلى إيران كانت بتكليف، مضيفا: "وزير قطر كان فرحان أوي أن حد كلفه بحاجة، كانت الدنيا مش سيعاه"، مضيفا أن الوطن العربي على صفيح ساخن، ووصل لدرجة الإحمرار.

