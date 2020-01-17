الرباط: 5 دول إفريقية افتتحت قنصليات بإقليم الصحراء

17 يناير 2020 - 11:40 م

أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة، بأن 5 دول إفريقية افتتحت قنصليات بإقليم الصحراء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوريطة عقب مباحثات أجراها مع نظيره الغابوني، آلان كلود بيلي باي نزي، بمناسبة افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون بالعيون (إقليم الصحراء)، حسب بيان للوزارة.

وقال بوريطة إن "قنصلية الغابون تعد ثالث ممثلية دبلوماسية بالعيون بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي افتتحت يونيو (حزيران) الماضي، وقنصلية جمهورية جزر القمر التي شرعت في تقديم خدماتها شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم".

ولفت إلى أن "مدينة الداخلة بالإقليم تحتضن قنصليتين عامتين لكل من غامبيا وغينيا".

وأعلن بوريطة أن اجتماع وزراء خارجية المغرب ودول المحيط الهادي الاثني عشر سينعقد يوم 22 فبراير/شباط المقبل بالعيون.

وأوضح أن هذا الاجتماع الذي سيتناول مختلف جوانب التعاون بين المملكة وبلدان المحيط الهادي، يعد بداية لتكريس هذه الحقيقة الدبلوماسية "التي تميزت بافتتاح عديد من قنصليات دول أجنبية بمدينتي العيون والداخلة".

ويشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

