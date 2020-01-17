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الأمم المتحدة تأمل استئناف الحوار السياسي بليبيا

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أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها تأمل في أن يسفر عن مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد استئناف الحوار السياسي بين الأطراف في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك إن الأمين العام سيغادر نيويورك مساء اليوم، متوجها إلي برلين للمشاركة في أعمال المؤتمر.
وأضاف: "نريد موقفا موحدا ونريد استئناف الحوار لمنح الشعب الليبي فرصة لإحلال السلام".
وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة عديد من دول العالم واللاعبين الأساسيين في ليبيا، ونأمل أن يتم استئناف الحوار السياسي من أجل تحقيق السلام في هذا البلد".
وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين الأحد المقبل، قمة دُعي إليها كلٌ من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. -

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