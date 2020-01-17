وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

17 يناير 2020 - 10:30 م

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل ستبدأ مفاوضات فنية وقانونية بشأن سد النهضة بواشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته خلال الاجتماع يومي 28 و29 يناير.



وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي هل الاجتماع المقبل سيكون بحضور رؤساء الدول أم على المستوى الوزاري، ولكن الحد الأدني أنها ستكون على المستوى الوزاري.

