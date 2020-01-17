  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: العرب يعيشون مرحلة هي الأخطر عبر تاريخهم

شوبير وأبو ريدة

"شوبير" يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب هذا الأمر

سامح شكري وزير الخارجية

رد ناري لـ"شكري" بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا

الدكتور حسام بدراوي

"بدراوي": مصر قادرة على الرد على أى تهديدات تتعرض إليها

سد النهضة

وزير الري الأسبق: هذا الأمر مكسب لمصر بمفاوضات سد النهضة

طارق الملا

هذه كانت شروط القاهرة لتدفق الغاز الإسرائيلي لمصر

عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" بشأن مفاوضات السد الإثيوبي في واشنطن

سامح شكري

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

واقة التحرش بالمنصورة

تغريم المتحرش نصف مليون جنيه

أمطار وسيول

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

بالفيديو..

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

آخر الأخبار

سامح شكري
سامح شكري
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مأزق "التحكيم الدولي" في أزمة سد النهضة

#

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

#

تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

#

مصر: تطور إيجابي في مفاوضات سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل ستبدأ مفاوضات فنية وقانونية بشأن سد النهضة بواشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته خلال الاجتماع يومي 28 و29 يناير.
وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي هل الاجتماع المقبل سيكون بحضور رؤساء الدول أم على المستوى الوزاري، ولكن الحد الأدني أنها ستكون على المستوى الوزاري.
وعلق "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، على احتمالية استخدام البند العاشر في اتفاقية المبادىء، لسد النهضة  قائلا :" البند العاشر سيظل قائمًا لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، وحينها سيكون قد انتهت الوضعية القانونية لاتفاق المبادىء".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلان مكسيكيان يلقيان حتفهما أثناء تصوير مسلسل
» استشاري يحذر من المياه الغازية.. تصيب بهذا المرض
» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» «تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟
» الذهب يواصل التراجع في ختام الأسبوع
» رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت
» وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب