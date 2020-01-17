"العملية فيرجينيا".. رواية جديدة لمحمود الدموكي بمعرض الكتاب

17 يناير 2020 - 09:40 م

يستعد الكاتب محمود الدموكي لطرح روايته الجديدة "العملية فيرجينيا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في الفترة ما بين 22 يناير وحتى 4 فبراير، حيث يسجل الدموكي تعاونه الأول مع دار دون للنشر، والمتواجدة في صالة 1 جناح B31 .

تدور أحداث رواية "العملية فيرجينيا" بعد خمسين عامًا من الآن حول تجربة طبية فريدة من نوعها تستهدف إنقاذ العالم، حيث يُصور الدموكي حياة آخر شخص متبقي على قيد الحياة في كوكب الأرض، هذا الشخص مُطالب بتنفيذ عملية إنقاذ غريبة تُسمى "فيرجينيا"، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

الجدير بالذكر أن الكاتب محمود الدموكي صحفي وسينارست من مواليد المنصورية بالجيزة، ويعمل الدموكي كصحفي متخصص بالشأن الفني والثقافي وتُعد العملية فيرجينيا الرواية الثالثة له بعد رواية إسراء 2016 ورواية سبع عجاف 2017، وقد حصل من قبل على جائزة إبداع المُقدمة من وزارة الشباب عام 2017 وشارك في كتابة عدة مسلسلات تلفزيونية.