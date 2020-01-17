» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي

17 يناير 2020 - 09:38 م

حسم نادي النصر الإماراتي لقب كأس الخليج العربي بعد الفوز على شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب «زعبيل» في المباراة النهائية للبطولة.

وسجل «ألفارو نيجريديو» مهاجم مانشستر سيتي السابق بعد 12 ثانية فقط من صافرة المباراة، حتى قبل أن تنتقل الكاميرا الرئيسية لبث المباراة.

وبعد البداية النارية للمباراة من المنتظر أن يكون النهائي مثيرًا على كافة الأصعدة، بين الفريقين الأفضل في البطولة.

وسرعان ما عاد شباب الأهلي في النتيجة، بعد هدف من رأسية سجله «يوسف جابر»، قبل مرور أول ربع ساعة من البداية، حسم به المباراة للعميد.

وجدير بالذكر ان النصر التقى شباب الأهلي دبي في 58 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الانتصار في 30 مواجهات مقابل 18 خسارة و 10 تعادلات.