  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
واقة التحرش بالمنصورة

تغريم المتحرش نصف مليون جنيه

أمطار وسيول

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الكويت

رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت

حالات طلاق

«تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

أقصر رجل في العالم

وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا

بعد الفوز على شباب الأهلي

النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي

الرياضة

النصر
النصر
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله أمير الكويت عن بطولة "خليجي 24"

#

الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر

#

العين يهزم الشارقة بهدفين ويتأهل لدور الـ4 لكأس الخليج

#

بالصور.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى قطر

المصريون

النصر

شباب الاهلى

حسم نادي النصر الإماراتي لقب كأس الخليج العربي بعد الفوز على شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب «زعبيل» في المباراة النهائية للبطولة.

وسجل «ألفارو نيجريديو» مهاجم مانشستر سيتي السابق بعد 12 ثانية فقط من صافرة المباراة، حتى قبل أن تنتقل الكاميرا الرئيسية لبث المباراة.

وبعد البداية النارية للمباراة من المنتظر أن يكون النهائي مثيرًا على كافة الأصعدة، بين الفريقين الأفضل في البطولة.

وسرعان ما عاد شباب الأهلي في النتيجة، بعد هدف من رأسية سجله «يوسف جابر»، قبل مرور أول ربع ساعة من البداية، حسم به المباراة للعميد.

وجدير بالذكر ان النصر التقى شباب الأهلي دبي في 58 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي الانتصار في 30 مواجهات مقابل 18 خسارة و 10 تعادلات.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» الذهب يواصل التراجع في ختام الأسبوع
» قتلى في إطلاق رصاص حي على المتظاهرين بالعراق
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا
» «كاف» يضع الزمالك في ورطة بسبب السوبر الإفريقي
» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب