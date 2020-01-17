  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
واقة التحرش بالمنصورة

تغريم المتحرش نصف مليون جنيه

أمطار وسيول

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الكويت

رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت

حالات طلاق

«تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

أقصر رجل في العالم

وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا

مانشستر يونايتد يقترب من ضم «فيرنانديز»

الرياضة

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شيفيلد يخطف تعادلًا مثيرًا من مانشستر يونايتد

#

بـ«البريميرليج».. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد 0/1

#

مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس

#

تعادل مثير بين المان يونايتد وولفرهامبتون بـ"البريميرليج"

مانشستر يونايتد

المصريون

سبورتنج لشبونة

برونو فيرنانديز

توصل مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل الحصول على توقيع برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن اللاعب سيكمل إجراءات انضمامه للفريق بعد المشاركة في آخر مباراة له مع سبورتنج لشبونة أمام بنفيكا اليوم الجمعة.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني مع وجود إضافات أخرى تصل إلى 17 مليون جنيه.

وانهى فيرنانديز، 25 عاما، اتفاقه مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول شروطه الشخصية، حيث من المتوقع أن يتقاضى مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا حسب "سكاي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» الذهب يواصل التراجع في ختام الأسبوع
» قتلى في إطلاق رصاص حي على المتظاهرين بالعراق
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا
» «كاف» يضع الزمالك في ورطة بسبب السوبر الإفريقي
» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب