» إيران تغازل السعودية

17 يناير 2020 - 09:01 م

كشفت إيران ، استعدادها للحوار مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج.

جاء هذا في كلمة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال كلمته أمام رجال الأعمال في ماهاراشترا عاصمة مومباي الهندية.

تصريحات "ظريف" شدد خلالها على رفض بلده التفاوض مطلقا على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الحالي.

وأوضح: "إيران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز.. قدمنا مبادرات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة".

وتابع أن طهران ترفض مطلقا التفاوض على اتفاق جديد، مضيفًا أن قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو أطول قرار للمجلس.

ولفت إلى إمكانية لعب الهند دورا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة، مضيفًا أن الدول الأوروبية أبدت استعدادها للوساطة.

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أننا نحتاج الآن إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق وارن، أو اتفاق سندرز، ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم، وخروج بلد منه أمر غير مقبول".