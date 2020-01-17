وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا

توفي صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" المدعو خاجيندرا تابا ماجار، في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم الجمعة عن عمر 28 عاما، حسبما أعلنت متحدثه بإسمه.

وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد.



وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 08ر67 سنتيمتر .

كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 58ر65 سنتيمتر .