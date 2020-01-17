الصحة تعلق على إصابة طفلة بأنفلونزا الخنازير

علق وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ، على ما تردد عن انتقال عدوى أنفلونزا الخنازير لطفلة، خلال تلقيها العلاج بمستشفى قليوب التخصصي.

وبدوره نفى حمدي الطباخ، هذه الأخبار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علميًا ما يسمى بأنفلونزا الخنازير، وأن الطفلة مصابة بالإنفلونزا الموسمية وجرى التعامل معها وفق البرتوكول.

وأضاف "الطباخ"، أنه لا يوجد عدوى منقولة لها من داخل المستشفى نافيًا إصابتها بالإنفلونزا داخل المستشفى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بالرغم من أن الطفلة ذهبت لمستشفى خاص إلا إنه يتابع الحالة يوميًا، أنها تحسنت بالفعل، وجرى رفعها من على أجهزة التنفس الصناعي بعد استجابتها للعلاج، بفضل جرعة التاميفلو الاحترازية التي تلقتها بمستشفى قليوب.