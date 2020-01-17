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سيراميكا كليوباترا يضم النيجيري كاظيم باليمو

الرياضة

سيراميكا
سيراميكا
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هاني عبد الصبور

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المصريون

سيراميكا

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع النيجيري كاظيم باليمو لمدة ثلاث مواسم ونصف، تبدأ من الآن، وتنتهي في موسم 2022-2023.

ووافق هيثم شعبان على التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 21 عامل، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم، على أن يتم قيده بدلا من النيجيري جاكوب نجوكو المنتقل إلى صفوف المقاولون العرب لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

 وحضر اللاعب إلى مصر، ووقع على عقود الانتقال لصفوف الفريق، في حضور هيثم شعبان، ووكيل أعماله عبد الحميد عادل، على أن يتم قيده في صفوف فريق الشباب بقطاع الناشئين في النادي، ويتم الاستفادة منه في صفوف الفريق الأول.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، بي الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، في افتتاح الدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية التي يحتل الفريق صدارة جدولها برصيد 27 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.


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