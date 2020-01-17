كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

17 يناير 2020 - 05:58 م

حذر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من كارثة حال الإصرار على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في فصل الشتاء، حيث يضم فريقه ثلاثة من أبرز النجوم الأفارقة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجاب المدرب الألماني عن سؤال حول مدى تأثر فريقه بقرار إقامة كأس الأمم الأفريقية شتاءً قائلًا: "إقامة البطولة في شهر يناير أمر سيمثل كارثة بالنسبة لنا."

ويضم ليفربول المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين، وأفضل لاعب أفريقية عامي 2017 و2018 والسنغالي ساديو ماني شريك صلاح في صدارة هدافي بريميرليج في الموسم الماضي، وأفضل لاعب أفريقي في 2019 بالإضافة إلى الغيني نابي كيتا.