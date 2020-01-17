وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم ضد الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة الجمعة اليوم، إن الأدب مع الحاكم، جزء من صميم الدين والشرعية والعقيدة، مشيرًا إلى أن التطاول عليه مناف للآدب والشرعية للوطنية.

وأضاف خلال الخطبة التي أداها بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، أن إكرام الحاكم العادل والأدب معه جزء من صميم الدين، والتطاول على الحاكم ضد العقيدة، وأن ذلك من علامات الفسق والفجور، وبمعزل عن الدين والوطنية معا.

كما دعا العلماء والمثقفين والتربوين للعمل على استعادة المنظومة الأخلاقية الإسلامية للعودة لحياة تليق بديننا وحضارتنا واستعادة الرقي والذوق والشهامة والنبل.

وجاءت صلاة الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، وذكرى معركة شدوان عام 1970م.