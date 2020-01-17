» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر

17 يناير 2020 - 05:47 م

بات آشلي يانج نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي على بعد خطوة من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوى الحالي.

وكان إنتر ميلان، الذي يدربه المدير الفني أنطونيو كونتي المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي، قد ضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي كما ضم أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة.

وقال سولسكاير:" سيكون عمره 35 عاما بحلول الصيف، وإذا حصل على عقد لمدة عامين مع فريق ما، أعتقد أنه سيستغل الفرصة، فلم نكن على استعداد لتقديم ذلك".

وأضاف:" لقد أدى دورا جيدا مع النادي، كان قائدا للفريق وتوج معه بالألقاب في الدوري ومنافسات الكأس".

وشارك يانج في 202 مباراة ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر كما شارك 59 مرة ضمن البدلاء، وقد سجل 19 هدفا.

وأعلن سولسكايراليوم أن هاري ماجوير سيواصل ارتداء شارة قيادة الفريق.