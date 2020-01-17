» حريق ضخم فى دبي

17 يناير 2020 - 04:24 م

نشب حريق ضخم في سفينة قبالة ساحل إمارة دبي الإماراتية اليوم الجمعة.

وكشفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق اندلع في السفينة ما يبدو أن الوضع سيئًا.

وورد في أحد المنشورات أن "الدخان تبدد لكن الوضع لا يزال يبدو سيئا، وهناك الكثير من القوارب حولها (السفينة) الآن وتتجه نحوها... شاهدت طائرات هليكوبتر وقوارب تتجه نحوها".

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات لم تعلق حتى الآن على الحريق الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.