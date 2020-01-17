» أسوان يدعم صفوفه بثلاثى الزمالك

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فايلر

نجح مسئولو نادى أسوان، فى تدعيم الفريق الأول بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذلك بعدما حصلوا على خدمات يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي، لاعبي فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2001، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بداية من يناير الجاري.

ورفض مسئولو القلعة البيضاء، الموافقة على إعارة المهاجم الشاب حسين فيصل، إلى زهرة الجنوب، نظرًا لاحتياج الفريق الأول لخدماته الفنية في الفترة المقبلة.


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