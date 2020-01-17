» " رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

17 يناير 2020 - 02:36 م

بكت الإعلامية رضوى الشربيني، أثناء حوارها مع مصفف الشعر ماس، وحديثه عن تأثر مريضات السرطان بتساقط شعرهن بسبب العلاج الكيماوي.



وقال "ماس"، خلال حواره ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، :"إنه مر بتجارب صعبة مع عدد من السيدات عقب تساقط شعرهم، معقبا: "لازم نقف بجانب المرأة عند تساقط شعرها، ونقولها أن الأهم هو حياتها، وليس شعرها".



وتابع :" يفضل قص الشعر حتى يتعافى، منوها بأن الشعر ينمو من جديد في خلال 4 شهور على الأكثر، مؤكدا أن فور وصول طول الشعر إلى 7 سم يمكنها أن تصبغه، وتعود لحياتها بشكل طبيعي".

