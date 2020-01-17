» "الصبغة" تؤثر علي صحة شعرك في هذه الحالة

17 يناير 2020 - 02:22 م

أكد خبراء العناية بالشعر أن تكرار عملية صبغ بصفة مستمرة دون ترك وقت كاف بين المرة والأخرى يسبب علي صحة الشعر، لأن الشعر يتعرض لعمليات كيميائية بصبغه وتلوينه.

وأضاف الخبراء في تقرير نشرته صحيفة " صدي" أنه يجب ترك فواصل بين عمليات الصبغ لأن تكرارها يؤذي أكثر مما يفيد، وتبلغ مدة الانتظار إلي 4 أسابيع، ولافتين إلي أنها أقل مدة يجب ترك الشعر دون صباغة للعناية به، و إن كان من الأفضل تركه مدة من 6 إلي 7 أسابيع.

وأشار الخبراء إلي أن من تمتلك خصلات شعر قوية فمن الممكن أن تتركه لمدة 5 أسابيع، مشددين علي ضرورة الانتظار فترة تتراوح من 5 إلي 8 أسابيع، إلا إذا كانت خصلات الشعر قوية ويحية.