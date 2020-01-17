سقط نعشه 4 مرات.. فتوى الخميني: من سقطت جنازته فهو في النار

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عبد القادر وحيد

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الملالي

الخميني

النار

سقوط الجنازة

اشتهر نظام الملالي في إيران بغرابة الفتوى بدون دليل، والتي ظهرت عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، حيث وصف بأوصاف خيالية، ونشرت له صور في جنة الملالي، وهو يطير بجناحين.

ومن غرائب فتوى نظام الملالي، ما اشتهر عن مؤسس الثورة الإيرانية آية الله خميني أن من علامات سوء الخاتمة والحشر في النار سقوط الجنازة أثناء تشييعها.

وكانت جنازة الخميني حافلة بالمشيعين، حيث شهدت العديد من الأحداث، وسقط جثمانه أربع مرات أثناء تشييعه، وتمزق كفنه وانكشفت عورته أمام وسائل الإعلام حينها.

يذكر أن  الخمينى جاء بأفكار وأراء خاصة فرضها على الحكومة الإيرانية، والتزم بها الشيعة فى إيران، والبعض لم يلتزم بها خارج إيران.

ومن أفكار الخميني سب ولعن الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الصاحبيين الجليلين وخليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر.

 كما أنه لم يستح من القدح في عرض رسول الله ولعن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبو بكر رضوان الله عليها.


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