  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفنان ابراهيم فرح

الموت يغيب الفنان ابراهيم فرح

فاتن حمامة و عمر الشريف

أسرار تنشر لأول مرة عن علاقة فاتن حمامة بـ "عمر اللشريف"

سد النهضة

مأزق "التحكيم الدولي" في أزمة سد النهضة

التموين

إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية يوليو

الكويت

بعد رسائل تهديد لعائلات القوات الأمريكية.. الكويت ترفع حالة التأهب

الخميني: من سقطت جنازته فهو في النار

سقط نعشه 4 مرات.. فتوى الخميني: من سقطت جنازته فهو في النار

التحرش بمذيعة

بالفيديو..التحرش بمذيعة لبنانية على الهواء

بادجى

أول ظهور لـ "بادجي" بمقر الأهلى

فريد وأم كلثوم

سر رفض أم كلثوم الغناء لـ"فريد الأطرش"

كارلوس غصن

تصريحات جديدة من دفاع"غصن" عن نيسان

3 فنانين والنقيب شاركوا في عزاء "ماجدة"

الصفحة الأخيرة

الفنانة ماجدة
الفنانة ماجدة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد .. أغرب ما فعله إيهاب توفيق في عزاء والده

#

مفاجأة في قضية طعن فنانين سعوديين بموسم الرياض

#

ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

#

تصرف صادم من خطيبة هيثم أحمد زكي في عزائه

أشرف زكى

ماجدة

عزت العلايلي

بوسي شلبي

مسجد مصطفي محمود

شارك العديد من الفنانين في صلاة الجنازة للفنانة الراحلة "ماجدة الصباحي" في مسجد مصطفي محمود و تشييعها إلي مثواها الأخير، عقب صلاة الجمعة.

و حضر صلاة الجنازة كلا من الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير صبري وعزت العلايلي ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي، ولم يشارك يشارك غيرهم من الفنانين في صلاة الجنازة.

والفنانة ماجدة من مواليد 6 مايو 1931، وهي أحد نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية ولها العديد من العلامات في السينما المصرية أهمها " جميلة وهو يحكي قصة كفاح المناضلة الجزائرية "جميلة بو حيرد"، أين عمري، بنات اليوم، العمر لحظة، الحقيقة العارية، وغيرها من الأعمال التي أثرت في تاريخ السينما المصرية.

كما أنتجت "ماجدة" أعمال سينمائية مهمة ومنها" جميلة، النداهة، السراب، نوع من النساء وغيرها من الأعمال الناجحة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الغردقة.. 120 فنانا من 40 دولة في صالون مصر الدولى للفنون
» أسوان يدعم صفوفه بثلاثى الزمالك
» هل البكاء يؤلم الميت .. أزهريون يجيبون
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تلف المحاصيل الزراعية
» فايلر يطمئن على إكرامي
» " رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للمصرى
» "الصبغة" تؤثر علي صحة شعرك في هذه الحالة
» 3 فنانين والنقيب شاركوا في عزاء "ماجدة"
» وفاة الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبد القادر" بعد أزمة صحية
» دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:21 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة