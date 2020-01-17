» 3 فنانين والنقيب شاركوا في عزاء "ماجدة"

17 يناير 2020 - 02:02 م

شارك العديد من الفنانين في صلاة الجنازة للفنانة الراحلة "ماجدة الصباحي" في مسجد مصطفي محمود و تشييعها إلي مثواها الأخير، عقب صلاة الجمعة.

و حضر صلاة الجنازة كلا من الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير صبري وعزت العلايلي ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي، ولم يشارك يشارك غيرهم من الفنانين في صلاة الجنازة.

والفنانة ماجدة من مواليد 6 مايو 1931، وهي أحد نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية ولها العديد من العلامات في السينما المصرية أهمها " جميلة وهو يحكي قصة كفاح المناضلة الجزائرية "جميلة بو حيرد"، أين عمري، بنات اليوم، العمر لحظة، الحقيقة العارية، وغيرها من الأعمال التي أثرت في تاريخ السينما المصرية.

كما أنتجت "ماجدة" أعمال سينمائية مهمة ومنها" جميلة، النداهة، السراب، نوع من النساء وغيرها من الأعمال الناجحة.