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وفاة الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبد القادر" بعد أزمة صحية

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إبراهيم فرح
إبراهيم فرح
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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

الشيخ

أزمة صحية

عبد القادر إبراهيم فرح

توفى منذ قليل، الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ”الشيخ عبدالقادر”، عن عمر ناهز 68 عامًا، وذلك داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر ناهز 68 عاما.
كان إبراهيم فرح قد تعرض مطلع شهر يناير الجارى لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

 
ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ عرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و”الزبيق”، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل “الخواجة عبد القادر” وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.

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