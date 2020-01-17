حفل ختامى غير متوقع لموسم الرياض بالسعودية

17 يناير 2020 - 01:32 م

اختتم موسم الرياض المقام بالمكلة العربية السعودية،وتصدر هاشتاج ختاميه الموسم قوائم التريند فى مصر وعدة دول عربية خاصة دول الخليج العربى.

الحفل بدء بإطلاق الألعاب النارية لتزين سماء المملكة، ومن ثم انطلقت العروض الاستعراضية فى ختام الحفل، الذى أقيم على ستاد الملك فهد الدولى فى منطقة "ملاعب الرياض"، وقد شارك فى تأليفه 293 شخصًا من 41 جنسية بما فيها السعودية، ويوجد فيه 488 مؤديًا، كما أنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل خاص وحصرى للعرض.

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، بالمملكة العربية السعودية، أشاد بالأمس بالنجمين عمرو دياب، ومحمد حماقى، وذلك بعد ما شاهده مؤخرا من شعبية كبيرة يتمتعان بها الاثنان، فى المملكة، على خلفية حفلاتهما فى المملكة ضمن موسم الرياض.



