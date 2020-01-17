نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

17 يناير 2020 - 01:21 م

انتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية نقل مفتي داعش " شفاء النعمة"، المعروف بـ " أبو عبد الباري"، وذلك من خلال سيارة نصف نقل.

وكان القوات العراقية قد نقلت مفتي داعش بعد إلقاء القبض عليه، بسبب السمنة المفرطة.

وأظهرت صورة أخرى لأبو عبد الباري، وهو جالساعلى كرسي كبير، قبل أن يداهم رجال الأمن مقر إقامته في منطقة حي المنصور.

وكانت قوات الأمن العراقية قد ألقت أمس الخميس، القبض على مفتي داعش ، والذي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع الموصل.

واشتهرت خطب مفتي داعش بالتحريض ضد القوات الأمنية ، حيث كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته والدعوة للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة المدينة.

ويعتبر أبو عبد الباري من القياديين في الصف الأول في داعش ، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم.









