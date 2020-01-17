"السكر" مثل " المخدرات" عند تناوله بهذه الطريقة

17 يناير 2020 - 01:19 م

كشفت دراسة حديثة أن تناول السكر قد ينتج عنه صدمة مثل التي تنتج من تناول جرعة مخدرات قوية، لأنها تنشط نظام مستقبل أشبه بالأفيون في الدماغ وهو الجزء الخاص بالرفاهية والسرور في الدماغ، واستهلاكه بصورة مستمرة يسبب تغييرات كبيرة لإطلاق الدوبامين"مادة عضوية وهي ناقل عصبي ولها تأثيرات كبيرة علي الدماغ".

وأشار مايكل وينتردال الأستاذ في جامعة آرهوس الدنماركية إلي أن السكر له العديد من الآثار الفسيولوجية وأن هناك العديد من الأسباب التي تجعله غير صحي لأنه يؤثر علي الجزء الخاص بالمكافأة في الدماغ بطرق شبيهة لتلك التي تظهر عند تعاطي المخدرات المسببة للإدمان.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه إذا كان السكر يمكن أن يغير نظام المكافأة في الدماغ بعد 12 يوما فقط من المواظبة في تناوله، لافتا إلي أن الجميع يبحث عن التدفق لـ" الدوبامين" والبحث عن أي شئ يمنحنا دفعة أكبر منه.