وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم مخالف للدين

17 يناير 2020 - 12:59 م





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأدب مع الحاكم قضية شرعية، وإكرام الحاكم العادل جزء من صميم الدين والوطنية، والتطاول على الحاكم العادل مخالف للدين والوطنية.



وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة، اليوم الجمعة، أن التطاول على العلماء يعتبر هدما للدين والدنيا، حيث أن الأدب مع العالم جزء من آداب الأديان.



ولفت وزير الأوقاف، إلى الحياء والأدب من صميم الأديان، محذرا من عقوق الوالدين حيث أن عقابه يكون في الدنيا قبل الآخرة، مشددا على أهمية الأدب مع الوالدين، فمن لا خير لوالديه فيه، فلا خير له في حياته.

