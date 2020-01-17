بعد التمرد.. السودان يحل هيئة عمليات المخابرات

17 يناير 2020 - 12:53 م

بعد التمرد المسلح الثلاثاء الماضي وسقوط عدد من القتلي في صفوف جنود الأمن، أعلن المجلس السيادي السوداني إعادة هيكلة جهاز المخابرات، وذلك عقب قبوله استقالة مدير الجهاز وتعيين آخر.







وقرر المجلس حل هيئة العمليات في جهاز المخابرات السودانية، وتشكيل لجنة لتصنيف أفراد الهيئة، وتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة قوات هيئة العمليات في الولايات، بحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية.





وكان المجلس أعلن تعيين جمال عبد المجيد، رئيسا لجهاز المخابرات، عقب قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.







