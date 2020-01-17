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في 2018..

فضائح جنسية بالمونديال .. إجبار نيجريات علي ممارسة الرزيلة

عرب وعالم

فضائح جنسية في مونديال 2018
فضائح جنسية في مونديال 2018
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متابعات - أمينة عبد العال

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الاتجار بالبشر

فضائح جنسية

ممارسة الرزيلة

نيجريا

مونديال 2018

أعلنت السلطات الروسية عن فضيحة أخلاقية حدثت أثناء مونديال 2018، حيث كشفت عن شبكة إجرامية نيجيرية كانت تجبر النساء علي ممارسة الرذيلة يعد وصولهن إلي روسيا دون تأشيرة أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكانت السلطات قد اعتقلت مواطنين نيجريين في أكتوبر 2018 موجهة إليهم تهمة الاتجار في البشر بعد عرض احدي النساء علي ضابط شرطة تظاهر أنه زبون.

وقال ناشطون إن حوالي ألفين امرأة نيجرية لا يزلن في حالة عبودية، و دخلن إلي روسيا بتأشيرة "مشجع" والتي سمحت بها روسيا عوضا عن التأشيرة الرسمية.

يذكر أن مصدرا  روسيا لم يكشف عن هويته قد أعلن أن المشتبه بهم في قضية الاتجار بالبشر كانوا  جزءا من شبكة إجرامية أجبرت الشابات النيجيريات علي ممارسة الرذيلة، حث يجري التحقيق معهم في قضية جنائية أخري لتنظيم الأعمال المنافية للآداب، لافتا إلي أنهم مواطنون نيجيريون، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".


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