فضائح جنسية بالمونديال .. إجبار نيجريات علي ممارسة الرزيلة

17 يناير 2020 - 12:52 م

أعلنت السلطات الروسية عن فضيحة أخلاقية حدثت أثناء مونديال 2018، حيث كشفت عن شبكة إجرامية نيجيرية كانت تجبر النساء علي ممارسة الرذيلة يعد وصولهن إلي روسيا دون تأشيرة أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكانت السلطات قد اعتقلت مواطنين نيجريين في أكتوبر 2018 موجهة إليهم تهمة الاتجار في البشر بعد عرض احدي النساء علي ضابط شرطة تظاهر أنه زبون.

وقال ناشطون إن حوالي ألفين امرأة نيجرية لا يزلن في حالة عبودية، و دخلن إلي روسيا بتأشيرة "مشجع" والتي سمحت بها روسيا عوضا عن التأشيرة الرسمية.

يذكر أن مصدرا روسيا لم يكشف عن هويته قد أعلن أن المشتبه بهم في قضية الاتجار بالبشر كانوا جزءا من شبكة إجرامية أجبرت الشابات النيجيريات علي ممارسة الرذيلة، حث يجري التحقيق معهم في قضية جنائية أخري لتنظيم الأعمال المنافية للآداب، لافتا إلي أنهم مواطنون نيجيريون، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".