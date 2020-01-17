ضيفة "تامر أمين": اختاري ضرتك علي ذوقك

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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إيمان هاني

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الزواج

النهار

تامر أمين

مسك علي

وصفت مسك علي، بطلة الفروسية، الرجل فوق سن الأربعين بـ "بالمانجا "، قائلة : "كل ما الراجل كبر في السن أصبح أكثر نضجا، ومتفهم لطبيعة المرأة"، بحسب تعبيرها.

وأضافت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، بأن الرجل صغير السن قد لا يتفهم المرأة بشكل كامل، ويحتاج مزيد من النضج".

وتابعت :"الرجل إذا أراد أن يتزوج بأخرى لا يمكن منعه، ولهذا من الأفضل أن تختار الزوجة الأولى الزوجة الجديدة لزوجها حتى تكون مناسبة لهم، معقبة :" اختاري ضرتك علي ذوقك".

وأكملت حديثها قائلة : "لو الراجل عايز يعمل حاجة لو في غرفة مقفولة هيعملها.. فأحسن يعملها باختياري"، ليقاطعها الإعلامي تامر أمين قائلا: "كلامك عاجبني، لأول مرة في الخليقة ست توصف الرجل بالمانجا، ربنا يكرمك زي ما أكرمتينا".

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