في 25 يناير.. 3مليارات رحلة لأكبر هجرة بشرية في العالم

17 يناير 2020 - 12:18 م

تشهد الصين حاليا الاستعدادات لأكبر هجرية بشرية داخلية سنوية في العالم، حيث يتدفق ملايين المسافرين علي محطات القطار والمطارات للاحتفال بالربيع.

و قدرت وزارة النقل الصينية الرحلات بـ 3 مليار رحلة بدأت هذا العام في 10 يناير ومن المتوقع أن تستمر حتى 18 فبراير بعد يوم من رأس السنة القمرية الجديد في 25 يناير.

وتعتبر هذه الأعياد فرصة للم شمل الأسرة وإقامة الولائم الوفيرة وبالنسبة للعمال المهاجرين الذين يعملون في مدن بعيدة عن الوطن قد تكون هذه هي المرة الوحيدة في العام التي يمكنهم رؤية أقربائهم.

جدير بالذكر أنه سيتم اتخاذ احتياطات صحية إضافية مع رحلات هذا العام حيث تفشي التهاب رئوي فيروسي في وسط الصين.

والسنة القمرية تعني الفترة التي يحتاجها القمر للدوران حول الكرة الأرضية عشر دورة كاملة وكل دورة تعتبر شهر واحد و الشهر الواحد يتراوح كمما بين 29 و 30 يوما، وتختلف عن السنة الشمسية في أن القمرية أقل 10 أو 11 يوما، وتحتفل البلاد التي تعتمد علي السنة القمرية بإطلاق الألعاب النارية.