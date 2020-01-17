تحرك عاجل لـ "النواب"بشأن حادث أطباء المنيا

17 يناير 2020 - 11:46 ص

تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لتحقيق مع القائم بتدريب أطباء المنيا، قائلة : إزاي أعطى هذه الأوامر، وإزاي أعطى هذه المواعيد، كل الترتيبات غير صحيحة".



وأضافت "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلة: "أنا في غاية الحزن والأسى عن هذا الحادث الأليم،و أدين بشدة القائم على هذا التدريب".



وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "مفيش حاجة اسمها تدريب يمشي الساعة 3 بالليل، الناس منامتش طول الليل، غير أن مبدأ التدريب خاطئ، ويدل على تنفيذ الأوامر بشكل أعمى".

