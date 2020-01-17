» العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالجيزة

17 يناير 2020 - 11:44 ص

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة مسن في حالة تعفن داخل مسكنه بكرداسة.





وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بقرية تابعة لدائرة مركز كرداسة، فانتقل رجال مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لمسن يقيم بمفرده يدعى "عبد الله".





وأفادت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتوفى يعمل بائعا متجولا، ويقيم بمفرده بغرفة، بقرية بني مجدول بكرداسة، واكتشف جيرانه وفاته بعد انبعاث رائحة من داخل غرفته، فأبلغوا رجال المباحث كما دلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وحرر المحضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.









