» بالفيديو.. مثلمون يقتحمون مدرسة ويطلقون الرصاص بعشوائية

17 يناير 2020 - 11:36 ص

اقتحم ملثمون احدي المدارس في البرازيل وأطلقوا النيران علي طلاب كانوا يشاركون في مباراة كرة قدم بملعب المدرسة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صور الواقعة رجلين ملثمين يقتحمون المدرسة ويطلقون الرصاص بعشوائية دون إنذار.

وأكدت والدة أحد المصابين في تصريحات إعلامية:" أن الواقعة كانت كابوس .. فيلم رعب لا أتمني تكراره .. ولحسن الحظ فإن الجميع أصيبوا ولم يتوفي أحد".

جدير بالذكر أن الشرطة البرازيلية تحاول حل لغز الجريمة والكشف عن المجرمين الذين أثاروا الرعب في نفوس الطلاب والطاقم المدرسي.