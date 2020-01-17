بعد توقف 8 سنوات.. خامنئى يخطب الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني

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قاسم سليماني

خامنئي

خطبة الجمعة

في خطبة هي الأولى منذ 8 سنوات ألقى المرشد الإيراني على خامنئي خطبة الجمعة اليوم والتي أكد فيها أن  الصفعة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة ضربة لهيبتها واستكبارها.

ووصف خامنئي أن  اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني عار على الإدارة الأمريكية، منوها أن إيران في حماية الحرس الثوري الإيراني.

وتابع قائلا :  هذه الأيام نقطة انعطاف تاريخية وليست أياما عادي، منوها أننا مررنا بأسبوعين استثنائيين شهدا أحداثا مرة، وأن  رد الحرس الثوري على اغتيال سليماني كان مناسبا.

ووصف المرشد الإيراني خامنئي فيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني بـ "المنظمة الإنسانية.

وجاءت خطبة خامنئي بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر عام 2019 ومقتل قاسم سليماني والاحتجاجات الحالية والتي كانت ترفع شعار " الموت لخامنئي "  حيث طالبت بتنحي خامنئي من السلطة وأنه فاقداً للشرعية وبيان الزعيم الإصلاحي كروبي بأنه خامنئي فاقداً للأهلية لقيادة إيران وطالبه بالتنحي من حكم البلاد.


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