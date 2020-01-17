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"إجازة أبوة" لوزير تثير ضجة عالمية

عرب وعالم

وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزوم
وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزوم
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متابعات - أمينة عبد العال

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اليابان

وزير البيئة

الياباني

إجازة أبوة

شينجيرو كويزوم

أثارت الإجازة الأبوية لوزير البيئة  الياباني "شينجيرو كويزومي" والذي رزق بمولود صباح اليوم ضجة إعلامية عالمية، لأنه أول وزير في الحكومة يحصل علي إجازة أبوة.

وكان الوزير قد أعلن الأربعاء أنه سيأخذ إجازة أبوة بعد ولادة طفله الأول ليكون مثال جيد للآباء العاملين في اليابان، واهتمت بهذا الخبر الصحافة العالمية والمحلية.

وأعلن الوزير خلال مجتمع صحفي في طوكيو أن زوجته وابنته بصحة جيدة وأنه يشعر بالسعادة لأنه حضر الولادة.

جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية تروج حاليا لإجازة الأبوة خاصة بعد تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان، حيث اعتمدت الشهر الماضي سياسة تسمح للموظفين الحكوميين بأخذ إجازة أبوة لمدة شهر.


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