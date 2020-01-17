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هكذا احتفل "السعيد" بدخوله نادى الـ 100

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد عبد الحارس

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نادي

بطولة

عبد الله السعيد

100

احتفل عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز، بدخوله نادى المائة بالدورى المصرى عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم.

ونشر "السعيد" صورة عبر "إنستجرام"، ويضع تاج الملك على رأسه بجانب الكثير من الكرات على الأرض التى تعبر عن أهدافه.

كما احتفلت صفحة نادى بيراميدز، بوصول قائد الفريق الكروى الأول لهدفه رقم 100 فى مسابقة الدورى.

ودخل عبد الله السعيد نادى الـ100 عقب احتساب هدف فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى له، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.



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