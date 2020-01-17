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وزير سابق :"فجأة لقيت في إيدي قنبلة هتفرقع خلال 3 أيام"

وزير سابق :"فجأة لقيت في إيدي قنبلة هتفرقع خلال 3 أيام"

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الدكتور جودة عبد الخالق
الدكتور جودة عبد الخالق
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إيمان هاني

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التموين

صدى البلد

جودة عبد الخالق

روي الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، جانبا من عمله أثناء توليه الوزارة ، قائلا :"إن توقف مطاحن مصر العليا عن العمل، نتيجة إضراب العمل، كان أصعب موقف تعرضت له ، معقبًا: "فجأة كان في إيدي قنبلة موقوتة هتفرقع خلال 3 أيام".

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن توقف هذه المطاحن عن العمل، كان يعني أن الصعيد لا يوجد به دقيق بعد 3 أيام، خاصة وأن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي فقط لـ3 أيام.

وتابع : "خلال هذه الأزمة، شوفت أيام أسود من قرن الخروب، كان في ملايين الغلابة في الصعيد معرضين للجوع، وأنا المسؤول عن هذا الأمر، الأزمة مرت دون أن يشعر أحد، مستطردًا: "هذه أصعب فترة على الإطلاق في حياتي بالكامل، وهذا الأمر حدث في مارس 2012"

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