» خامنئي يؤم بالمصلين ويلقي خطبة "مصيرية"

17 يناير 2020 - 10:51 ص

لأول مرة منذ 8 سنوات ، يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في ويخطب خطبة يصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".



وتأتي خطبة المرشد الأعلى في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.



وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.



كانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.





