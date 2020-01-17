ملثمون يحطمون واجهات البنوك وماكينات الصراف الآلي في" الحمرا"

17 يناير 2020 - 10:38 ص

حطم ملثمون بلغت إعدادهم العشرات واجهات عدد من البنوك و ماكينات الصراف الآلي في شارع الحمر بالعاصمة اللبنانية بيروت، ثم قاموا بطلائها بعبوات رش ألوان وكتابة عبارات عليها تعبر عن غضبهم، ورسم علم لبنان، وذلك باستخدام عصي حديدية وخشبية لتحطيم الواجهات الزجاجية ونزع الكاميرات والواجهات الحديدية، ثم قطعوا الشارع بصناديق أضرموا النيران بها، وهو يرددون هتافات معادية للقطاع المصرفي والبنوك.

ولاحقت فرقة من الجيش متمركزة في شارع الحمرا بمطاردة الملثمين الذين فروا إلي الشوارع الفرعية قبل أن يتم القبض علي غالبيتهم ولاذ الباقي بالفرار، كما قامت قوات الإطفاء بإخماد الحرائق وتسيير الطريق.

جدير بالذكر أن المظاهرات في لبنان مستمرة للمطالبة بتشكيل حكومة حيادية من المستقلين بعيدا عن الأحزاب.