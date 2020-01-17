أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

17 يناير 2020 - 10:19 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة السد والدحيل، في نهائي كأس قطر.

ويستعرض "المصريون" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها :-

كأس خادم الحرمين الشريفين:

العدالة - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الإسباني:

ليجانيس - خيتافي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ، العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.

نهائي كأس قطر:

الدحيل – السد السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.