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في أفغانستان..

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

عرب وعالم

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير
تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير
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عبد القادر وحيد- متابعات

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أفغانستان

برلماني

صفع وزير

مجلس عشائري

في مجلس لقيادات عشائرية في أفغانستان قرر تغريم نائب برلماني سابق ، بعد صفعه لوزير أفغاني.

وقرر المجلس العشائري تغريم النائب بـ  300 ألف دولار ورأس غنم تم تقديمهم للوزير تعويضا له عن الصفعة.

يذكر أن عبد الحكيم منيب وزير الحج والشؤون الدينية في أفغاستان اتهم في سبتمبر الماضي النائب السابق الملا تاراخيل محمدي بسبه والاعتداء عليه، داخل مسجد القصر الرئاسي، حيث كانا يؤديان صلاة الجمعة.

وبعد عرض الحكم على الوزير والنائب وافق الطرفان على التسوية بقبول القرار العشائري.

 ولم يأخذ الوزير إلا جزءا صغيرا من المال من النائب البرلماني، مقابل أن يوجهها في أعمال خيرية.


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