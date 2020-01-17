ماذا قال الملك سعود عندما لجأت إليه أميرة ناجية من مذبحة الرحاب

17 يناير 2020 - 10:08 ص

رحب ملك السعودية الملك سعود بن عبد العزيز بالأميرة بديعة بنت علي بن الحسين الناجية الوحيدة من مجزرة قصر الرحاب 1958 عندما لجأت إليه عقب المجزرة.

ولجأت الأميرة إلي السفارة السعودية في العراق هي وزوجها، خاصة بعد حرق السفارة الأردنية، وقام السفير بالاتصال بالملك سعود الذي رحب بضيافتها قائلا للسفير" هم أمانة في رقبتك".

جدير بالذكر أنه مر 61 عام علي مجزرة قصر الرحاب في بغداد والتي راح ضحيتها العائلة المالكة في العراق وتسببت في نهاية حكم الأسرة الهاشمية ومقتل عدد من أسرة الملك فيصل الثاني ووصول اللواء عبد الكريم قاسم إلي الحكم.

والأميرة بديعة بنت علي بن الحسين هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبري وابنة أخ الملك فيصل الأول أول ملوك العراق وابنة أخ الملك عبد الله الأول ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.