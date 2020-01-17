  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
{للمهاريش فقط}.. "الحمار والقبض بالدولار!!"

"حمار الوزير".. اعترافات جريئة لوزير سابق

هالة زايد وزيرة الصحة

تحرك عاجل لـ "النواب"بشأن حادث أطباء المنيا

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي

سر حضور ولي عهد أبوظبي افتتاح "برنيس"

جنود أمريكيون

مسئول أمريكي يكشف ما دفعته السعودية للقوات الأمريكية

سامح شكري

مصر تحذر تركيا من هذا الأمر

محمد البرادعي

بأبيات للحلاج.. تدوينة مؤثرة للبرادعي عن والده

"الجارديان" ترد على تهديدات مصطفي بكري بذبح الصحفيين الأمريكيين

بكري: السيسي جابلكم صرع

التمثال

ناشطة قبطية لإخواني: من إمتى ليكم في الآثار.. "بطلوا هري"

خامنئي يلقي خطبة الجمعة

بعد توقف 8 سنوات.. خامنئى يخطب الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني

الدكتور جودة عبد الخالق

وزير سابق :"فجأة لقيت في إيدي قنبلة هتفرقع خلال 3 أيام"

شاهد..

ماذا قال الملك سعود عندما لجأت إليه أميرة ناجية من مذبحة الرحاب

الحياة السياسية

الأميرة بديعة
الأميرة بديعة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية

#

صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت

#

تفاصيل 48 ساعة رعب لنجل ضابط داخل «أسانسير»

#

من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

#اخبار السعودية

الملك سعورد

الاميرة بديعة

قصر الرحاب

رحب ملك السعودية الملك سعود بن عبد العزيز بالأميرة بديعة بنت علي بن الحسين الناجية الوحيدة من مجزرة قصر الرحاب 1958 عندما لجأت إليه عقب المجزرة.

ولجأت الأميرة إلي السفارة السعودية في العراق هي وزوجها، خاصة بعد  حرق السفارة الأردنية، وقام السفير بالاتصال بالملك سعود الذي رحب بضيافتها قائلا للسفير" هم أمانة في رقبتك".

جدير بالذكر أنه مر 61 عام علي مجزرة قصر الرحاب في بغداد والتي راح ضحيتها العائلة المالكة في العراق وتسببت في نهاية حكم الأسرة الهاشمية ومقتل عدد من أسرة الملك فيصل الثاني ووصول اللواء عبد الكريم قاسم إلي الحكم.

والأميرة بديعة بنت علي بن الحسين هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبري وابنة أخ الملك فيصل الأول أول ملوك العراق وابنة أخ الملك عبد الله الأول ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالجيزة
» بالفيديو.. مثلمون يقتحمون مدرسة ويطلقون الرصاص بعشوائية
» حريق بمسكن طبيبات مستشفى الدمرداش
» وفاة فنانة شهيرة .. ونجلها ينعيها بعبارات مؤثرة
» هكذا احتفل "السعيد" بدخوله نادى الـ 100
» وزير النقل: كهربة إشارات السكة الحديد بـ 37 مليار جنيه
» تعديل جديد بجهاز الزمالك
» معجزة.. تدفن في الجليد 18 ساعة وتعود حية
» "إجازة أبوة" لوزير تثير ضجة عالمية
» تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» خامنئي يؤم بالمصلين ويلقي خطبة "مصيرية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة