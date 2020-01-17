فرنسا تعلن نشر قوات لها في الخليج

17 يناير 2020 - 10:02 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.





وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش.. لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "جاغوار" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير".





