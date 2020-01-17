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بعد حكمة لقمان.. أبو تريكة يغرد للإمام الشافعي

الرياضة

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
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عبد القادر وحيد

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ابو تريكة

الامام الشافعى

لقمان

يعتاد  لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة مشاركة  متابعيه علي تويتر بحكمة أسبوعية ، حيث غرد في حكمة اليوم بقول مأثور عن الإمام الشافعي.

وكتب أبو تريكة على حسابه في تويتر :"  قال الشافعي - رحمه الله -: "ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحُك فالْزمْه".

وحظيت تدوينة أبو تريكة بتفاعل واسع من محبيه، حيث غرد أحدهم : " عم الناس ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرجعك بالف سلامة يارب يا انضف شخصية في مصر".

وعلق آخر :" والله اني لاتوق لزامك لأنك انت نعم الصديق الصالح .. إني أحبك في الله ياميجيكو".

وكان أبو تريكة قد غرد الجمعة الماضية  بحكمة مأثورة عن لقمان  الحكم قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".


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