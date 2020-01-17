بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصي

17 يناير 2020 - 09:50 ص

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى.







وأكدت وكالة "معا"، صباح اليوم، الجمعة، أن اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المصلين في باحة المسجد الأقصى أدى إلى إصابة العشرات منهم بالرضوض والاختناق، في جمعة أطلق عليها الفلسطينيون "جمعة الكرامة".



وأوضحت أن عشرات الجنود من القوات الخاصة وكبار الضباط والشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب حطة وباب المغاربة، ولاحقوا المصلين خلال وجودهم في ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع وأجبروهم على إخلاء الساحة، وخلال ذلك أطلقت القوات الأعيرة المطاطية باتجاههم، وأجبروهم على الخروج من المسجد.



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو تظهر مواجهات واعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، فجر اليوم.







