  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
{للمهاريش فقط}.. "الحمار والقبض بالدولار!!"

"حمار الوزير".. اعترافات جريئة لوزير سابق

هالة زايد وزيرة الصحة

تحرك عاجل لـ "النواب"بشأن حادث أطباء المنيا

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي

سر حضور ولي عهد أبوظبي افتتاح "برنيس"

جنود أمريكيون

مسئول أمريكي يكشف ما دفعته السعودية للقوات الأمريكية

سامح شكري

مصر تحذر تركيا من هذا الأمر

محمد البرادعي

بأبيات للحلاج.. تدوينة مؤثرة للبرادعي عن والده

"الجارديان" ترد على تهديدات مصطفي بكري بذبح الصحفيين الأمريكيين

بكري: السيسي جابلكم صرع

التمثال

ناشطة قبطية لإخواني: من إمتى ليكم في الآثار.. "بطلوا هري"

خامنئي يلقي خطبة الجمعة

بعد توقف 8 سنوات.. خامنئى يخطب الجمعة بعد مقتل قاسم سليماني

الدكتور جودة عبد الخالق

وزير سابق :"فجأة لقيت في إيدي قنبلة هتفرقع خلال 3 أيام"

بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصي

الحياة السياسية

«الحركة الإسلامية بفلسطين»: أطراف فلسطينية وافقت على تقسيم «الأقصي»
«الحركة الإسلامية بفلسطين»: أطراف فلسطينية وافقت على تقسيم «الأقصي»
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شرطة الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين في القدس

#

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

#

إسرائيل تقمع مسيرة بالقدس خرجت تضامنا مع معتقلين

#

الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزيرًا فلسطينيًا

إسرائيل

فيديو

جنود

المسجد

الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى.
وأكدت وكالة "معا"، صباح اليوم، الجمعة، أن اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المصلين في باحة المسجد الأقصى أدى إلى إصابة العشرات منهم بالرضوض والاختناق، في جمعة أطلق عليها الفلسطينيون "جمعة الكرامة".

وأوضحت أن عشرات الجنود من القوات الخاصة وكبار الضباط والشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب حطة وباب المغاربة، ولاحقوا المصلين خلال وجودهم في ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع وأجبروهم على إخلاء الساحة، وخلال ذلك أطلقت القوات الأعيرة المطاطية باتجاههم، وأجبروهم على الخروج من المسجد.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو تظهر مواجهات واعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، فجر اليوم.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالجيزة
» بالفيديو.. مثلمون يقتحمون مدرسة ويطلقون الرصاص بعشوائية
» حريق بمسكن طبيبات مستشفى الدمرداش
» وفاة فنانة شهيرة .. ونجلها ينعيها بعبارات مؤثرة
» هكذا احتفل "السعيد" بدخوله نادى الـ 100
» وزير النقل: كهربة إشارات السكة الحديد بـ 37 مليار جنيه
» تعديل جديد بجهاز الزمالك
» معجزة.. تدفن في الجليد 18 ساعة وتعود حية
» "إجازة أبوة" لوزير تثير ضجة عالمية
» تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» خامنئي يؤم بالمصلين ويلقي خطبة "مصيرية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة