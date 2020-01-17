وفاة لاعب المصري بسبب أزمة قلبية

محمد عبد الحارس
أعلن نادى المصرى البورسعيدى، وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان، لاعب الفريق تحت 19عام مواليد "2000"، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونشر المصري عبر (فيس بوك): "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19عام مواليد "2000" ونجل الكابتن هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة".
وأضاف: "والنادي المصري إذ ينعى لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان ، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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