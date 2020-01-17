بيان عاجل من أمريكا بشأن هجوم قاعدة "عين الأسد" بالعراق

17 يناير 2020 - 09:28 ص

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من ينايرعلى قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وأضاف التحالف في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ومازالوا قيد الملاحظة"

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي أو متعاقدين.



