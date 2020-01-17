مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سوريا

17 يناير 2020 - 12:30 ص

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا، الخميس.



وقالت المصادر إن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.

