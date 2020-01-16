البنتاجون: لا خطط لدينا لمغادرة العراق

16 يناير 2020 - 10:00 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، إن واشنطن «لا تزال تجري مشاوراتها مع الجانب العراقي المضيف، حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في البلاد».



وأكد «هوفمان» أن الجيش الأمريكي لا يخطط لمغادرة العراق في الوقت الراهن، وأضاف: «لا توجد لدينا أي خطط بهذا الخصوص، ولا تزال المشاورات جارية».



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن ستطالب بغداد بتعويضها في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.

