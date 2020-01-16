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البنتاجون: لا خطط لدينا لمغادرة العراق

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متحدث حكومي: لا انتخابات مبكرة في العراق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، إن واشنطن «لا تزال تجري مشاوراتها مع الجانب العراقي المضيف، حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في البلاد».
وأكد «هوفمان» أن الجيش الأمريكي لا يخطط لمغادرة العراق في الوقت الراهن، وأضاف: «لا توجد لدينا أي خطط بهذا الخصوص، ولا تزال المشاورات جارية».
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن ستطالب بغداد بتعويضها في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.
وأوضح ترامب أن هذه الأموال هي تعويض مقابل بناء قواعد عسكرية ومطارات والسفارة الأمريكية في العراق.

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