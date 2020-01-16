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محافظ كفر الشيخ: المحافظة تنتج 32 بالمائة من إنتاج الأرز

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اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط
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المصريون ـ متابعات

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن انتقاله من قلب الصعيد إلى وسط الدلتا لتولي منصبه كمحافظًا لكفر الشيخ أمر مختلف تمامًا، مؤكدًا أن المواطن هو المواطن في أي مكان على أرض مصر، مشيرًا إلى أن إنفاق الدولة في الدلتا مثل إنفاقها تمامًا في الصعيد.
وأضاف "نور الدين"، لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن محافظة كفر الشيخ تنتج 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية أثرت على الطرق داخل المحافظة بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأكد "نور الدين" أن مزارع "غليون" تنتج حوالي 38% من الإنتاج السمكي في مصر، وأن تركيزه في المحافظة قائم على ملفي الصحة والتعليم بشكل أساسي في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بهذين الملفين.
وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الشخصيات التي ظهرت في المسلسل التلفزيونية "الوتد" هي شخصيات حقيقية، كاشفًا عن رغبته منذ فترة في زيارة قرية "شباس عمير" "بلد فاطمة تعلبة"، مشيرًا إلى أن أهالي قري "شباس عمير" أوقفوا الحملة الفرنسية عدة أيام ومنعوها من التقدم في الدلتا.
وأضاف "نور الدين" أن الحملة الفرنسية لم تستطع اقتحام قرية "شباس عمير" إلا بإحراقها، مثمنًا دورة المرأة الصعيدية قائلًا: "المرأة في الريف والصعيد لها دور كبير داخل الأسرة المصرية".
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ  قد زار بصحبة شربف عامر وحدة صحية بإحدى القرى ورصد عدم استخدام قسم الأشعة بالوحدة المذكورة منذ 3 أسابيع وذلك بسبب عدم وجود طبيب عظام.

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